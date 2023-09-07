В Петербурге задержали водителя фуры, сбившей велосипедисток на «Скандинавии»

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя тягача Scania, который утром 7 сентября попал в аварию с велосипедистками-подростками из Школы олимпийского резерва, сообщили «Ъ-СПб» в ГУ МДВ по Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

В связи с аварией, произошедшей на трассе «Скандинавия», полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть людей (ст. 264 УК РФ). Водителем фуры оказался 31-летний мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Его допросили в качестве подозреваемого.

В пресс-службе добавили, что полиция проведет расследование, направленное на установление обстоятельств и причин аварии. Трасса «Скандинавия» в сторону Выборга в настоящее время перекрыта, организован объезд с 52 по 65 км дороги.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования семьям погибших в аварии. Он отметил, что всем будет оказана помощь, в том числе пострадавшим будут обеспечены программы реабилитации.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 7 сентября около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия» водитель тягача Scania совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении на автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. В результате аварии две девочки погибли на месте аварии, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.

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