Экс-кандидат в депутаты тюменской гордумы вернул в бюджет 9 млн рублей

Фирма бывшего кандидата в депутаты городской думы от партии «Новые люди» Рудика Манукяна «УралСтрой» отправила департаменту дорожной инфраструктуры Тюмени более 9 млн руб., сообщает издание Ura.ru.

Ранее Рудика Манукяна арестовали по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным издания, господин Манукян заработал на муниципальных контрактах более миллиарда рублей с 2017 года. Большинство контрактов по строительству дорог и благоустройству дворовых территорий заключены с департаментом дорожной инфраструктуры, управами Ленинского и Калининского округов.

Ева Коршунова

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