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Коммерсантъ FM
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Власти США ждут Зеленского на G20 для беседы о мирном урегулировании

Советник американского президента Джейк Салливан заявил, что США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на G20 в Индии. По его словам, визит Владимира Зеленского необходим для продолжения диалога по мирному решению конфликта с Россией.

«По нашему мнению, иметь Зеленского на этом саммите G20, чтобы он там исполнял роль, было бы хорошим делом»,— заявил Джейк Салливан (его слова с брифинга приводят «РИА Новости»).

Он также сообщил, что Владимир Зеленский «без отдыха» продолжает вовлекать лидеров различных стран для бесед о принципах «длительного мира» с Россией. По словам Джейка Салливана, усилия Владимира Зеленского в этом вопросе оценивают в США положительно.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. По данным Bloomberg, на этом саммите президент США Джо Байден планирует наладить отношения со странами, поддерживающими Россию и Китай: Бразилией, Индией, Индонезией и ЮАР.

Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. На саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года президент США Джо Байден встречался с председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе обсудили военный конфликт на Украине. На саммите в этом году Си Цзиньпина будет представлять премьер Госсовета. Джо Байден заявил, что он разочарован отсутствием Си Цзиньпина на саммите.

Подробнее о предстоящем саммите — в материале «Без двух G20».

Анастасия Ларина

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