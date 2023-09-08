Отец девятерых детей из Сургута уехал добровольцем на СВО

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) отец девятерых детей уехал добровольцем на специальную военную операцию (СВО) в тайне от семьи, сообщает агентство Ura.ru.

По данным издания, мужчина прошел все комиссии и подписал контракт с Минобороны РФ на год. На пункте сбора в Ханты-Мансийске выяснилось, что семья мужчины ничего не знает об его уходе. Сам мужчина объяснил свое решение «патриотическим порывом».

Летом по контракту на СВО отправилась первая женщина из Сургута, сотрудник сферы здравоохранения.

Ева Коршунова

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