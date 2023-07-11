Первая женщина отправилась на СВО по контракту из Сургута

Первая женщина из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) заключила контракт с Минобороны РФ, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

Мэр рассказал, что Екатерина — сотрудник сферы здравоохранения. «Помимо обязательного снаряжения и экипировки, сургутянка получила тактический шлем с высоким уровнем защиты и специальную армейскую аптечку»,— отметил он.

Напомним, в конце июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек. В среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек.

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