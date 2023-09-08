«Зенит» обыграл иранский «Сепахан» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» одержал победу над иранским «Сепаханом» в товарищеском матче. Игра прошла на «Газпром Арене» 7 сентября и завершилась со счетом 4:1.

Забитыми мячами в составе сине-бело-голубых отметились Иван Сергеев (19-я минута), Зелимхан Бакаев (22), Александр Ерохин (29, пенальти) и Густаво Мантуан (90+2).

У иранцев отличился Исса Алекасир (90).

Матч стал вторым между командами в этом году. В феврале «Сепахан» обыграл «Зенит» в товарищеской игре в Иране со счетом 2:0.

После семи туров «Зенит» набрал 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем матче 17 сентября «Зенит» на выезде сыграет с казанским «Рубином».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА на выездном матче.

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