«Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА на выездном матче

Ничьей закончился матч седьмого тура группового этапа Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 3 сентября и закончилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Счет открыл нападающий москвичей Антон Заболотный на четвертой минуте. От петербуржцев гол забил защитник Дуглас дос Сантос (88-ая минута).

Предыдущий матч РПЛ закончился для петербургской команды поражением. Матч с калининградской «Балтикой», прошедший на «Ростех Арене» в Калиниграде, завершился со счетом 0:1 в пользу хозяев поля.

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