В автомобильной аварии в Туве погибли пять человек

ГУ МВД Республики Тыва выясняют обстоятельства ДТП в Улуг-Хемском районе. По предварительным данным, сегодня - 8 сентября около часа ночи на 926 километре автодороги Р-257 «Енисей» столкнулись два автомобиля «ГАЗ» и Honda. В результате происшествия погибли пять человек и двое пострадали.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Из-за аварии с погибшими отменено празднование 100-летия образования Улуг-Хемского района, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Владислав Ховалыг.

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Лолита Белова