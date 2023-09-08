Девочка из Екатеринбурга умерла в Сочи

Семилетняя девочка из Екатеринбурга скончалась в Сочи после того, как впала вкому из-за ротавирусной инфекции. Отравление было зафиксировано 18 августа после купания в Черном море. По факту смерти прокуратура Краснодарского края проведет проверку, оценив качество и своевременность медицинской помощи, которая была оказана девочке. По словам экспертов, ротавирусная инфекция крайне редко приводит к летальному исходу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Краснодарского края проведёт проверку по факту смерти ребёнка

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Прокуратура Краснодарского края проведёт проверку по факту смерти ребёнка

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду, 6 сентября, скончалась семилетняя жительница Екатеринбурга из-за отравления после купания в Черном море на курорте Лазаревское (Сочи, Краснодарский край). Об этом порталу Е1.ru сообщила мать девочки Елена Хрусталева: «В 20:45 остановилось сердечко моей девочки. Сейчас надо транспортировать тело моей малышки. Пока не понимаем как». С 20 августа девочка находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое.

Как ранее сообщала мама девочки, семья приехала в Лазаревское 14 августа. Спустя четыре дня обнаружилось, что ребенок отравился после купания в Черном море. «Сутки мы принимали энтеросгель, регидрон, обильное питье. В субботу температура спала, ей стало легче. Потом вдруг разболелась голова, ее вырвало фонтаном. Она начала терять сознание, зрачки увеличились, начало сводить мышцы судорогой. Мы вызвали скорую, она ехала очень долго, поэтому вызвали такси до больницы»,— цитирует Е1.ru Елену Хрусталеву. По ее словам, больница была переполнена детьми с ротавирусом.

Позже девочка потеряла сознание. По словам госпожи Хрусталевой, из легких ребенка откачали 2,5 л жидкости, после того как спал отек. Однако мозг девочки «очень сильно страдал». Она впала в кому.

На ситуацию с ребенком обратили внимание власти Свердловской области. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Сочи были направлены врачи детского реанимационно-консультативного центра. Они установили, что динамика состояния здоровья девочки отрицательная, транспортировка невозможна.

Спустя неделю после отравления, 24 августа, в сети появилось видеосообщение Елены Хрусталевой, в котором она просит спасти ее дочь. «На данный момент состояние моей дочери все так же является крайне тяжелым. Я прошу прислать специалистов сюда, к нам. Невропатолога, невролога. Если мой ребенок не транспортабелен, то тогда, я думаю, есть возможность, непосредственно, к нам отправить доктора, который здесь будет с ней находиться и оценивать дальнейшие возможности лечения»,— сказала госпожа Хрусталева. Ее дочь скончалась 6 сентября.

На следующий день, 7 сентября, следователи Центрального района Сочи начали проверку по факту ее смерти. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что взяли на контроль ход и результаты проверки. Затем прокуратора региона даст оценку качества и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.

Инфекция ротавируса крайне редко приводит к летальным исходам, отметил ведущий эксперт в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александр Соловьев.

«Свою роль сыграли жара и индивидуальные особенности организма. Количество случаев инфекционных заболеваний ежегодно растет. Вероятность заболеть ротавирусной инфекцией увеличивается из-за большого скопления туристов, нарушения гигиенических санитарных норм и других причин»,— пояснил он.

По его словам, обычная реакция организма на ротавирусную инфекцию — обезвоживание, рвота, понос. «Организм человека теряет много воды и солей, жара усиливает этот процесс, начинается интоксикация. Здесь важно быстро принять меры на восполнение жидкости в организме. Если потерю жидкости компенсировать не получается, то в стационаре пациент получает уже внутривенное введение солей. Обычно этого бывает достаточно, спустя одну-две недели человек выздоравливает»,— подчеркнул господин Соловьев.

Анастасия Таначева