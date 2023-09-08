Суд признал экс-помощника Трампа виновным в неуважении к Конгрессу

Суд присяжных в Вашингтоне признал экс-главу Национального совета по торговле Питера Наварро виновным в неуважении к Конгрессу. Он намерен подать апелляцию, сообщает Politico.

72-летний господин Наварро признан виновным по двум пунктам обвинения. По каждому из них ему грозит тюремное заключение сроком до одного года. Также ему могут назначить штраф до $100 тыс., передает NBC.

Дело в отношении него возбудили из-за его отказа ответить на вопросы американских конгрессменов в рамках расследования штурма Капитолия в 2021 году. Невыполнение требований законодателей в США считается проявлением неуважения к Конгрессу.

6 января 2021-го сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал действующий президент США Джо Байден. В ходе беспорядков погибли пять человек, были арестованы более 1,1 тыс.

Господина Трампа также обвиняют в причастности к атаке на Капитолий. Слушания по его делу назначены на 4 марта 2024 года. В отношении политика ведется еще три судебных разбирательства.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональду Трампу подыскали поправку».