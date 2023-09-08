Мэр Нью-Йорка: поток мигрантов приведет город к уничтожению

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что продолжающийся кризис с мигрантами разрушит город. Он рассказал, что с апреля 2022 года через Нью-Йорк прошло 110 тыс. просителей убежища, и эта проблема привела к дефициту бюджета на $12 млрд.

По его словам, раньше просители убежища приезжали из Венесуэлы, сейчас — из Эквадора. Кроме того, в город через Мексику прибывают русскоязычные граждане, а также мигранты из Западной Африки.

«И позвольте мне сказать вам кое-что, жители Нью-Йорка, никогда в жизни у меня не было проблемы, которой я не видел бы конца, но я не вижу конца этому. Эта проблема разрушит Нью-Йорк»,— сказал господин Адамс в ходе выступления (цитата по ABC).

В 2021 и 2022 годах приток мигрантов в США побил рекорд, превысив 2,3 млн человек. В апреле прошлого года поток нелегальных мигрантов из Мексики в США достиг 22-летнего максимума. В Вашингтоне объявляли режим ЧП. Власти США говорили, что с начала 2023 финансового года прибыли уже более 1,2 млн мигрантов.

Лаура Кеффер