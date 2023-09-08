Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Евросоюз (ЕС) по-разному относится к одним и тем же действиям со стороны стран Западной и Центральной Европы. Министр обвинил руководство ЕС в двойных стандартах.

Господин Сийярто поднял эту тему на пресс-конференции после встречи с лидером Демократического союза венгров Румынии Хунором Келеменом. Глава МИД Венгрии сказал, что в 2022 году вступление Румынии в шенгенскую зону было заблокировано Австрией, а Болгарию не приняли в единое визовое пространство ЕС из-за Нидерландов.

«Интересно, что если правом вето пользуется западноевропейская страна, то это считается вполне естественным с точки зрения принятия общеевропейских решений. Если же правом вето воспользуется или только подумает об этом государство Центральной Европы, то это будет считаться серьезным нарушением европейского единства»,— отметил Петер Сийярто (цитата по ТАСС). Он назвал это «двойными стандартами», которые «было бы хорошо не применять».

Глава МИД Венгрии жаловался, что Брюссель не способен отстаивать экономические интересы Европы. Он также убежден, что ЕС грозит катастрофа из-за его «военного психоза». Венгерские власти неоднократно критиковали ЕС за поддержку Украины. Господин Сийярто призывал заключить соглашение о прекращении огня, а также говорил, что санкции против РФ «провалились, потому что военные действия на Украине продолжаются, а экономическая ситуация в Европе становится все хуже».

Лаура Кеффер