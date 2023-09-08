Для спасения Андрея Чижикова не хватает 787 717 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенной травмы шейного отдела позвоночника у Андрея появились проблемы с мобильностью и самообслуживанием. На первом курсе реабилитации он научился пересаживаться с кровати в кресло-каталку и обратно, одеваться. Следующим основным направлением нашей работы будет восстановление моторных навыков — увеличение мобильности и повышение толерантности к нагрузке, в том числе в вертикальном положении. Эрготерапевты помогут мальчику развивать бытовые навыки, будут учить его надевать и застегивать обувь, брюки. Таким образом, будет сделан еще один шаг к социализации Андрея, обретению самостоятельности».

Стоимость лечения 1 641 717 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 820 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 787 717 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Андрея Чижикова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Андрея — Татьяны Александровны Чижиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).