В Воронеже подполковнику полиции предъявлено обвинение в превышении полномочий

Бывшему сотруднику воронежской полиции предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы), сообщили в региональном управлении СКР. В ведомстве не раскрыли личность 42-летнего экс-полицейского, но отметили, что при проведении следственных действий он дал признательные показания. Ранее в отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, речь может идти о подполковнике внутренней службы Артуре Ковалеве.

По данным СКР, обвиняемый ранее занимал должность начальника отдела компьютеризации вычислительного центра информационного центра ГУ МВД по Воронежской области. В период с 1 января 2022 года по 13 апреля 2023 года он якобы незаконно получал персональные данные о гражданах, занимающих руководящие должности в государственных, коммерческих и общественно-значимых организациях. Указанные сведения затем передавал третьим лицам за денежное вознаграждение, которое за указанный период составило около 340 тыс. руб. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ.

В СКР уточнили, что изначально дело возбуждалось по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), но, «с учетом собранных доказательств», действия бывшего полицейского переквалифицировали. Расследование продолжается.

Почему начальника факультета белгородского института МВД обвинили в превышении полномочий, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий