Начальника факультета белгородского института МВД обвинили в превышении полномочий

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении начальника факультета правоохранительной деятельности местного юридического института МВД России им. И.Д. Путилина. Как сообщили в ведомстве, его преступление выявили сотрудники отдела ОРЧ СБ УМВД России по Белгородской области во взаимодействии с руководством института.

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по май 2023-го мужчина незаконно получил от начальника курса 150 тыс. руб. за допущенные тем недостатки в служебной деятельности. Деньги подчиненный передавал, опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности.

Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Имя обвиняемого в сообщении ведомства не раскрывается. По данным сайта института, с июня 2020 года начальником факультета правоохранительной деятельности работает Виталий Михайликов.

Сергей Толмачев