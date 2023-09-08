Розничные цены на дизтопливо в Черноземье держатся на уровне 60 рублей за литр

Розничные цены на дизельное топливо на АЗС в регионах Черноземья, по данным на 7 сентября, в большинстве случаев оставались на уровне 60 руб. за литр. Перешагнули они эту планку лишь на некоторых заправках в Липецкой области. Так, Любимая топливная компания продавала дизель по 66,9 руб. за литр, а на отдельных несетевых АЗС в регионе ценник поднялся до 71 руб. В частности, фотографию такой заправки публиковало в telegram-канале местное отделение ЛДПР.

В Воронежской области Воронежская топливная компания вчера продавала дизель по 60,4 руб., «Татнефть» — по 58,09. В Белгородской области стоимость литра дизельного топлива на заправках «Роснефти» вчера составляла 58,3 руб. В Курской области «Роснефть» накануне продавала дизель по 58,5 руб., но «Калина-ойл» — уже за 64,2 руб.

Стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже для европейской части России вчера составила 69,122 тыс. руб. за тонну. За август, по данным биржи, цена дизельного топлива на фоне ослабления рубля выросла на 18,5%.

Почему в макрорегионе резко дорожает дизельное топливо, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников