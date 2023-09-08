В Орле суд заочно арестовал украинца по обвинению в хищениях у «Роскосмоса»

Советский райсуд Орла заочно заключил под стражу гражданина Украины и главу столичной строительной компании ООО «В.В. Эверест» Виктора Бондарева, обвиняемого в мошенническом хищении почти 30 млн руб. у Госкорпорации «Роскосмос». Как следует из материалов суда, в случае задержания его отправят в СИЗО на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело против мужчины (ч.4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) возбудило и расследует региональное управление МВД России. По версии следствия, совладелец и глава «В.В. Эверест» Виктор Бондарев в 2021 году под видом выполнения строительно-монтажных работ на объектах комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила в Центре ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области путем обмана похитил почти 30 млн руб., выделенных из государственного оборонного заказа Российской Федерации. Эти деньги были авансом по госконтракту на общую сумму в 121 млн руб. Договор был расторгнут, так как «В.В. Эверест» не исполнил свои обязательства.

В марте прошлого года господин Бондарев покинул Россию и уехал на территорию Украины. Он объявлен в международный розыск. Другим фигурантом уголовного дела является руководитель зарегистрированного в Орловской области ООО «Эвелина» Темур Шароев. Эта фирма по договору подряда с «В.В. Эверест» должна была построить в Нижегородской области здания административно-бытового комплекса и операторской. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», уголовное дело мужчины поступило в суд.

Сергей Толмачев