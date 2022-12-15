Как специально

Коронавирус, с конца 2019 года находившийся в топе ежедневной новостной повестки, 24 февраля 2022 года уступил место специальной военной операции на Украине. Ввод Россией войск на территорию соседнего государства существенным образом повлиял на политическую и экономическую ситуацию во всем мире. Регионы Черноземья в силу близости к границе ощущают это влияние особенно остро. Речь идет не только о так или иначе касающихся почти каждого санкциях и частичной мобилизации, но и о потерях среди гражданского населения в результате регулярных обстрелов.

21 февраля президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза и обратился к гражданам с длинной речью, в которой обосновал необходимость признания ДНР и ЛНР. Спустя два дня глава государства объявил о начале проведения специальной военной операции (СВО) в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР, подчеркнув, что в планы России не входит оккупация украинских земель. По словам президента, СВО призвана «демилитаризировать» и «денацифицировать» соседнее государство. Вооруженные силы РФ атаковали военную инфраструктуру, аэродромы, системы ПВО Украины.

Власти Украины объявили о разрыве дипотношений с Россией, действия РФ осудили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны. В отношении России в течение всех месяцев ведения СВО вводились беспрецедентно жесткие пакеты санкций.

В начале октября Госдума и Владимир Путин ратифицировали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, президент подписал соответствующие федеральные конституционные законы.

Гуманитарная мощь

Вместе с переменами во взаимоотношениях между Россией и Украиной в регионы Черноземья направились новые волны вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. О прибытии первых 7,8 тыс. человек стало известно уже 21 февраля. Воронежская область уже в первые дни приютила более 5 тыс. человек, Курская, Липецкая, Орловская, Белгородская области — в совокупности более 3 тыс. Все регионы Черноземья с начала СВО переправили на территорию ДНР и ЛНР сотни тонн гуманитарной помощи.

Буквально через несколько месяцев российские регионы начали активно участвовать в жизни ДНР и ЛНР, взаимодействовать с ними на правительственном уровне. Так, в июне под Воронежем прошел 15-й региональный День поля — ежегодная агропромышленная выставка, главными гостями которой стали члены делегации ЛНР во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Пронько. В ходе выставки он провел переговоры с поставщиками сельхозтехники и удобрений, заявил о желании привлечь воронежские компании к работе на луганских аграрных предприятиях.

В июле стало известно, что воронежские госСМИ и власти помогают ЛНР и в формировании информационной политики. В посвященном этому вопросу совещании приняла участие делегация чиновников разных уровней и журналистов из Воронежской области.

Оно прошло на территории подшефного Марковского района с участием представителей Меловского и Новопсковского районов ЛНР. Обсуждение прошло «легко, доступно, без лишнего апломба», при этом гости поделились с коллегами «рабочим материалом и контактами для связи».

А уже в ноябре деятели культуры Черноземья получили гранты Президентского фонда культурных инициатив на проекты для «освобождаемых территорий». 16 культурных организаций направят 35,8 млн руб. (из них 25,2 млн руб.— грантовые средства) на связанные с популяризацией российской культуры в Донбассе и среди украинцев мероприятия, а также на инициативы по интеграции «освобождаемых территорий» в «единое цивилизованное пространство». По мнению экспертов, оценить эффективность реального вовлечения аудитории в «актуальную тематику» будет непросто.

Обратный обстрел

С 24 февраля приграничные районы регионов Черноземья регулярно подвергаются обстрелам. В марте после попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородского района власти приступили к эвакуации приграничных населенных пунктов. 23 марта впервые в результате обстрела пострадали мирные жители, был поврежден жилой дом. 19 апреля началась ликвидация последствий обстрела села Головчино, в котором осколками были ранены три человека, разрывами повреждено 76 домов и 17 автомобилей. 25 апреля впервые официально подтверждено уничтожение украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в приграничных регионах фиксируются разрушения инфраструктуры. Так, 12 апреля было обнаружено повреждение железнодорожных путей у моста через реку в приграничном Шебекинском горокруге Белгородской области. Инцидент произошел незадолго до прохода по мосту электрички, курсирующей дважды в неделю, пострадавших от разрушений не было. В течение 2022 года также неоднократно сообщалось о повреждениях линий электропередач, подстанций, газопроводов, о пожарах на нефтебазе и складе боеприпасов.

Отметим, что власти регионов оперативно устраняют разрушения. На пресс-конференции в ноябре Вячеслав Гладков рассказывал, что это возможно благодаря помощи бизнеса: «Иначе в конце года мы смогли бы только подготовить торги на проведение восстановительных работ».

12 мая в России впервые от украинского обстрела погиб мирный житель — после удара по селу Солохи Белгородского района. Еще шесть человек были ранены; жителей села тем же вечером начали эвакуировать. 19 мая водитель из Воронежа Василий Мерзликин стал вторым погибшим во время спецоперации гражданским: он вместе с коллегой (госпитализирован с осколочным ранением) привез сырье и ГСМ на спиртзавод в приграничном поселке Теткино Курской области и попал под обстрел систем залпового огня украинских военных сил. По данным на 22 ноября, согласно сообщениям региональных властей, в регионах Черноземья в результате украинских атак погибло 24 мирных жителя, 23 из них в Белгородской области.

В Белгороде налаживают систему оповещения об обстрелах Нынешние системы оповещения населения, в том числе регулярно тестируемый сигнал «Внимание всем», не позволяют своевременно информировать жителей приграничных территорий Белгородской области об артиллерийских обстрелах, рассказал на ноябрьской пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков. Обстрелы, с которыми регион сталкивается в течение последних восьми месяцев, «пока не прописаны в инструкциях и положениях»: «Сигнал “Внимание всем”, которым обеспечены 98–99% населенных пунктов, не работает во время обстрелов. Когда ведется огонь реактивными системами “Град” и “Ураган”, артиллерийскими (ствольными.— Прим. ред.) системами или минометами, то расстояние и время полета (снаряда.— Прим. ред.) делают невозможным вовремя засечь и предупредить... Мы стараемся найти тот формат, который бы своевременно доносил информацию». По словам господина Гладкова, СМС-сообщения приходят с запозданием, а сирены тревоги были бы несвоевременными и могут нанести больше вреда из-за паники: «Представьте, что 3 июля в Белгороде, когда у нас упали разгонные блоки ракет “Точка-У”, сработали бы системы. Три часа ночи, взрыв был один (тогда погибли пять человек.— Прим. ред.), если бы включились все сирены — все население, 400 тыс. человек, поднялось бы и началась бы паника: в многоэтажных домах, в лифтах и на лестницах, на дорогах… Мы получили бы проблемы совсем другого уровня. То есть нельзя навредить. Сейчас у нас неидеальная система оповещения, но мы ищем пути информирования». Теперь белгородские власти вместе с МЧС и Минобороны хотят наладить новую систему оповещения. Подробностей о ней власти пока не раскрывают.

Ранним утром 3 июля ВСУ атаковали Белгород. Ракетный обстрел стал крупнейшим ударом по облцентру с начала СВО. Были зафиксированы повреждения 60 индивидуальных и 28 многоквартирных жилых домов, еще пять частных зданий оказались разрушены полностью. В ноябре «инцидент» был впервые зафиксирован в Орловской области, не граничащей с Украиной. Удар по резервуару «Транснефти» на нефтебазе в пригороде Орла произошел около 4 утра 16 ноября, никто не пострадал.

Обстрелы приграничных территорий участились осенью. Впервые с начала спецоперации стало известно об уничтожении в небе над Белгородской областью американской ракеты — противорадиолокационная AGM-88 HARM была сбита 12 октября. Только с 10 по 14 октября гражданские объекты пострадали около десяти раз. В частности, ракета попала в белгородскую многоэтажку. Пострадавших не было, но жителей пришлось расселить.

По данным на 29 ноября, в Белгородской области зафиксировано 122 связанных с СВО «инцидента», в Курской области — 84, в Воронежской области — четыре, в Орловской — один. С февраля власти обнародовали информацию о гибели более 150 участников СВО из регионов Черноземья.

В целях защиты

Главы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт сразу после начала СВО выступили с заявлениями о закрытии школ в приграничных районах, а после уверяли население в спокойной обстановке и сформированных запасах еды и топлива. Жителей приграничных территорий эвакуируют. Свои дома в 2022 году из-за обстрелов, по данным белгородской облдумы, покинули около 6 тыс. белгородцев.

С апреля в трех областях Черноземья ввели желтый, средний уровень террористической угрозы — минуя начальный «повышенный». Объявленные чиновниками меры коррелируют с удаленностью боевых действий от границ региона: воронежские власти заверили, что жители субъекта не заметят «ограничений в повседневной жизни», курские предупредили о появлении «контрольных пунктов» и усилении патрулирования, а белгородские посоветовали воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и продумать действия на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

19 октября Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил о введении в ряде регионов страны военного положения. Речь идет о территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, договоры о присоединении которых были накануне ратифицированы Госдумой и президентом. В восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования, а в Центральном федеральном и Южном федеральном округах объявлена повышенная готовность.

В регионах Черноземья не было введено новых ограничений на передвижения, однако новые полномочия региональных руководителей закрепили их координирующую роль и возможность ввести такие ограничения в будущем, если это потребуется.

В конце октября стало известно, что Белгородская и Курская области приступили к возведению оборонительных линий на границе с Украиной. В Белгородской области эту работу курирует ЧВК «Вагнера», в Курской — Минобороны РФ и пограничники. Власти Воронежской области, граничащей с ЛНР, заявили, что угрозы региону нет и необходимость в приграничных защитных сооружениях отсутствует. При этом даже отдаленные от Украины регионы Черноземья в начале ноября вслед за приграничными соседями начали готовить подземные сооружения для укрытия населения. Власти провели ревизию подвалов многоквартирных домов и занялись поиском дополнительных помещений под объекты гражданской обороны.

Бизнес меняет ориентиры

СВО серьезно отразилась на процессах, происходящих в экономике и бизнесе регионов Черноземья. Наложенные на Россию санкции привели к остановке ряда промпредприятий и сложностям с поставками. Часть из них, впрочем, впоследствии перешла к новым собственникам. Так, например, осенью турецкая компания Arcelik выкупила российские активы Whirlpool EMEA S.p.a., в том числе расположенное в Липецкой области АО «Индезит интернэшнл». Сменил собственника и завод электроники в ОЭЗ «Липецк» американской корпорации Honeywell, обслуживающей в том числе военные заказы США, об уходе заявили и другие иностранные инвесторы экономзоны.

Завод керамической плитки Kerama Marazzi в Орле с американскими и итальянскими бенефициарами продолжил работу, но был вынужден скорректировать планы масштабного расширения производства за 7,2 млрд руб. — запуск одной из двух новых линий керамогранита перенесен на 2023 год, планы строительства второй аналогичной линии стали неактуальными.

Среди новых заявленных инвестпроектов в Черноземье преобладали инициативы компаний с государственным участием, а также китайских бизнесменов. Так, уже в начале марта стало известно о намерении крупного китайского производителя огнеупорных материалов для металлургии Henan Xibao Metallurgy Materials Group разместить свое первое предприятие в России в ОЭЗ «Липецк». Компания получила статус резидента зоны и намерена инвестировать в производство 3,7 млрд руб.

В той же Липецкой области появилось производство китайских электромобилей за 13 млрд руб. А в конце октября о планах вложить 3 млрд руб. в производство карбида кремния под Воронежем заявила китайская Si&C Co., Ltd.

Из-за ухода целого ряда брендов одежды и обуви нелегко пришлось сфере ритейла. Новая конъюнктура сломала те параметры окупаемости проектов, под которые выдавались кредиты, и уже в апреле крупнейшие торгово-развлекательные центры Воронежа обратились в Сбербанк с просьбой реструктуризировать в кризисной для отрасли ситуации кредиты на 22 млрд руб. По мнению экспертов, многие магазины приостановились из-за нехватки товара и логистических трудностей; если бренды окончательно уйдут и их быстро не заменят другими, посещаемость ТРЦ может упасть на 20–30%.

Сфере АПК пока удается избежать существенных сложностей. Так, благодаря заблаговременной закупке семян регионы Черноземья не столкнулись с проблемами с посевным материалом перед началом весенних полевых работ по большинству культур. Вопросы возникли лишь по поставке отдельных гибридов из-за рубежа, но речь идет о небольшой доле семян, которую аграрии готовы заместить продукцией отечественной селекции. Однако в перспективе сложности могут возникнуть с семенами сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника, где преобладает иностранная селекция. Кроме того, изучается возможность замещения импортной сельхозтехники отечественными аналогами в условиях частичного ограничения зарубежных поставок. Большая часть сельхозтехники в макрорегионе отечественного производства, но зависимость от импортных свеклоуборочных машин составляет 95%.

А ряд предприятий Черноземья переориентировались на нужды армии. Речь идет о десятках компаний. Власти большинства регионов не раскрывают их наименования и мощности, называя эту информацию закрытой. В Курской области работает более 20 таких предприятий, в Липецкой — более 15. Бизнес, в частности, занят выпуском спецодежды и спальных мешков. Также для нужд армии изготавливают электронику, аккумуляторы и печки-буржуйки.

Поддержке дали свободу

Основные объемы средств в регионах Черноземья сейчас идут на помощь участникам СВО и их семьям. Однако еще в начале года был анонсирован и ряд мер экономической поддержки. Липецкие власти выделили более 1 млрд руб. на докапитализацию поддерживающих малое и среднее предпринимательство областных фондов. В Белгородской области только на поддержку бизнеса обещали направить 600 млн руб. Финансирование микрозаймов для небольших тамбовских предприятий составит 182 млн руб. В Воронежской области анонсировали «таргетированную» помощь, а в Курской — снижение арендной платы для бизнеса.

Федеральный центр дал регионам больше экономических свобод, одновременно усилив политический контроль над ними, заметили эксперты.

Еще ряд мер позволил ослабить контроль над бизнесом. Так, например, у компаний появилась возможность воспользоваться постановлением правительства РФ №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах» от 12 марта 2022 года, частично отменяющим, а частично позволяющим продлить контрольные сроки в 2022 и 2023 годах. Этим положением, например, воспользовался Медногорский медно-серный комбинат («дочка» УГМК) для продления сроков всех работ по лицензии на добычу руды медно-никелевых месторождений в Воронежской области.

А начавшийся с 1 апреля и длившийся до 1 октября мораторий на банкротства юридических и физических лиц, в свою очередь, не дал Федеральной налоговой службе развить начавшуюся в нескольких регионах Черноземья кампанию исков о признании злостных неплательщиков банкротами. Впрочем, после окончания действия моратория число банкротств вновь начало расти.

«Несознательная» реакция

Если в первые месяцы военных действий в СВО участвовали только профессионалы и добровольцы, то с сентября к ним присоединились мобилизованные граждане. Частичная мобилизация проводилась с 21 сентября по 28 октября, Минобороны заявляло, что были призваны 300 тыс. человек.

Из регионов Черноземья отправились на фронт тысячи солдат. Власти по-разному отреагировали на частичную мобилизацию. Лишь в Курской области публично сообщили о плане призвать 3 тыс. солдат и офицеров, а также разъяснили боевые специальности, которые подпадают под кампанию. В других регионах Черноземья не говорилось даже о приблизительных цифрах. Курская, Воронежская и Липецкая области запретили находящимся в военном запасе, но еще не успевшим получить повестки, покидать муниципалитеты, в которых они живут. В Липецкой области бизнес обязали предоставить по запросам военкоматов свои машины и технику.

При этом в воинских частях, куда прибыли мобилизованные, уже через несколько дней возник ряд проблем, решать которые пришлось с участием областных чиновников. Так, например, из-за дефицита мест у военных белгородские власти решили задержать на сутки отправку мужчин в соседний регион, где ранее призванным якобы пришлось ночевать в автобусах, в том числе из-за дефицита кроватей. Власти Белгородской и Воронежской областей уже заявили, что «кое-что закупят», в том числе и кровати. Но родственники призванных жаловались и на другие якобы имеющие место проблемы — от отсутствия штампов в военных билетах до предложений мобилизованным подписать контракт.

Параллельно в регионах Черноземья велась работа по возврату «ошибочно мобилизованных». Критерии ошибок, впрочем, власти детально не раскрывали, отмечая лишь, что освобожденные по здоровью от срочной службы могут попадать под мобилизацию. Но если Белгородская область сообщила более чем о сотне незаконно призванных, то в Тамбовской власти заявляли об отсутствии «перекосов». Военкомы приграничных регионов при этом констатировали, что жителям не хватает «сознательности», когда «Родина в опасности» — военнообязанные скрывались от рекрутеров и уклонялись от подписания повесток.

В октябре-ноябре власти областей Черноземья и общественные организации столкнулись с возросшим потоком обращений от родственников мобилизованных. Только в Воронежской области за несколько дней на плохие условия службы призванных пожаловались как минимум 40 членов их семей. Жалобы чаще всего связывались с нехваткой информации о местонахождении или обстоятельствах гибели мобилизованного, с обеспечением необходимым снаряжением, а также действиями командования на передовой. Главы отдельных регионов констатировали, что «тревожных сигналов» поступает «множество», и просили разобраться в ситуации Минобороны и военную прокуратуру.

Вопросы, связанные с неправомерной мобилизацией, граждане пытаются решить и через суд. Однако, по данным на середину ноября, из трех десятков исков о неправомерности призыва в Черноземье не был удовлетворен ни один.

Мария Старикова