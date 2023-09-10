Динамика цен на долгосрочную аренду на крупнейших региональных рынках страны

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|Локация
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
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|Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
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|Сентябрь 2022
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|За месяц
|За год
|Сентябрь 2022
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|49,5
|46,2
|51,1
|11%
|3%
|84,1
|82
|91,8
|12%
|9%
|Санкт-Петербург
|31
|30,8
|35,7
|16%
|15%
|53,2
|51,2
|53,5
|4%
|1%
|Екатеринбург
|22,5
|24,9
|27,9
|12%
|24%
|34
|34,1
|38,3
|12%
|13%
|Ростов-на-Дону
|22,6
|23,9
|26,9
|13%
|19%
|44,1
|41,1
|46,2
|12%
|5%
|Краснодар
|22,8
|25,6
|26,2
|2%
|15%
|37,6
|40,9
|46
|12%
|22%
|Казань
|20,4
|24,1
|26,1
|8%
|28%
|29,3
|37
|39,3
|6%
|34%
|Новосибирск
|22,4
|23,4
|25,4
|9%
|13%
|30,8
|33,8
|39,4
|17%
|28%
|Самара
|18,8
|20,3
|25
|23%
|33%
|29,6
|27
|30,3
|12%
|2%
|Севастополь
|25,8
|23
|24,4
|6%
|-5%
|36,4
|31
|34
|10%
|-7%
|Красноярск
|19,6
|22,1
|24,1
|9%
|23%
|26,8
|35
|35,4
|1%
|32%
|Нижний Новгород
|21,1
|23,5
|24
|2%
|14%
|31,9
|35,3
|34,7
|-2%
|9%
|Волгоград
|15,8
|17,9
|21,2
|18%
|34%
|24,9
|25,4
|28,9
|14%
|16%
|Челябинск
|14,9
|18,9
|20,7
|10%
|39%
|24,4
|29,1
|27,9
|-4%
|14%
|Воронеж
|16,2
|18
|20,2
|12%
|25%
|27,1
|30
|28,8
|-4%
|6%
|Пермь
|17,5
|18,1
|19,6
|8%
|12%
|23,8
|28,8
|31,7
|10%
|33%
|Уфа
|16,7
|19,4
|18,9
|-3%
|13%
|22
|22,9
|26,1
|14%
|19%
|Московская область
|30
|30,2
|31,2
|3%
|4%
|42,1
|41,5
|42,5
|2%
|1%
|Ленинградская область
|21,6
|21,3
|22
|3%
|2%
|31,3
|29,2
|29,1
|0%
|-7%