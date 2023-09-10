Динамика цен на долгосрочную аренду на крупнейших региональных рынках страны

Локация Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя ставка аренды (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Сентябрь 2022 Август 2023 Сентябрь 2023 За месяц За год Сентябрь 2022 Август 2023 Сентябрь 2023 За месяц За год Москва 49,5 46,2 51,1 11% 3% 84,1 82 91,8 12% 9% Санкт-Петербург 31 30,8 35,7 16% 15% 53,2 51,2 53,5 4% 1% Екатеринбург 22,5 24,9 27,9 12% 24% 34 34,1 38,3 12% 13% Ростов-на-Дону 22,6 23,9 26,9 13% 19% 44,1 41,1 46,2 12% 5% Краснодар 22,8 25,6 26,2 2% 15% 37,6 40,9 46 12% 22% Казань 20,4 24,1 26,1 8% 28% 29,3 37 39,3 6% 34% Новосибирск 22,4 23,4 25,4 9% 13% 30,8 33,8 39,4 17% 28% Самара 18,8 20,3 25 23% 33% 29,6 27 30,3 12% 2% Севастополь 25,8 23 24,4 6% -5% 36,4 31 34 10% -7% Красноярск 19,6 22,1 24,1 9% 23% 26,8 35 35,4 1% 32% Нижний Новгород 21,1 23,5 24 2% 14% 31,9 35,3 34,7 -2% 9% Волгоград 15,8 17,9 21,2 18% 34% 24,9 25,4 28,9 14% 16% Челябинск 14,9 18,9 20,7 10% 39% 24,4 29,1 27,9 -4% 14% Воронеж 16,2 18 20,2 12% 25% 27,1 30 28,8 -4% 6% Пермь 17,5 18,1 19,6 8% 12% 23,8 28,8 31,7 10% 33% Уфа 16,7 19,4 18,9 -3% 13% 22 22,9 26,1 14% 19% Московская область 30 30,2 31,2 3% 4% 42,1 41,5 42,5 2% 1% Ленинградская область 21,6 21,3 22 3% 2% 31,3 29,2 29,1 0% -7%