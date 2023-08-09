Петербургский международный культурный форум пройдет в ноябре 2023 года

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который был отменен в 2022 году, состоится в сентябре 2023 года, сообщила ТАСС министр культуры Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Культурный форум, конечно, состоится, - сказала министр. Мы сейчас немного меняем архитектуру. Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным»,— рассказала госпожа Любимова.

По ее словам, форум должен стать не только международным, но и «предельно индустриальным». В Минкультуре еще в прошлом году анонсировали, что следующий форум пройдет в новом формате: деловая программа мероприятия будет разделена на четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: «Искусство», «Музеи и культурное наследие», «Креативные индустрии и современное искусство» и «Кино».

В 2020 и 2021 году форум не проводился из-за пандемии COVID-19. В 2022 году было запланировано провести его в ноябре, но Министерство культуры отменило мероприятие, посчитав его проведение неуместным в текущей геополитической ситуации.

Петербургский международный культурный форум ежегодно организуется правительством РФ, Министерством культуры РФ и правительством Санкт-Петербурга. В нем участвуют эксперты в области культуры со всего мира — деятели театра, оперы и балета, кинорежиссеры и музыканты, общественные деятели, представители академического сообщества, власти и бизнеса.

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