Школа-интернат «Олимпийский резерв» стала фигурантом уголовного дела об аварии

Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело в связи с аварией на трассе «Скандинавия», в которой погибли велосипедистки из школы-интерната «Олимпийский резерв», сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст. 328 УК РФ). В СК собираются расследовать деятельность транспортной компании, которая организовала рейс тягача, устроившего аварию, и школы-интерната, в которой учились погибшие велосипедистки. По версии следствия, транспортная компания допустила к рейсу 31-летнего водителя, нарушив требования о режиме рабочего времени и отдыха. Школа-интернат «Олимпийский резерв», расположенная в Курортном районе Петербурга, при организации велопробега с участием несовершеннолетних нарушила требования безопасности, считают в СК.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 7 сентября около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия» водитель тягача Scania наехал на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. В результате аварии две девочки погибли, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.

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