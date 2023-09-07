Грузовик сбил группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» под Выборгом

Группа велосипедистов попала под колеса КАМАЗа на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Трагедия случилась в 10:40 на 60-м км автодороги, в районе развязки на поселок Огоньки.
По предварительным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, погибло не менее двух человек, четверо госпитализированы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, из девяти пострадавших в ДТП: один взрослый и восемь детей, двое из них погибли.
«Сейчас принимается решение о госпитализации. Пострадавших готовы принять в областной клинической больнице и в областной детской клинической больнице»,— уточнили в ведомстве.
На место ДТП направлены две бригады «скорой помощи» Выборгской подстанции, одна бригада Сертоловской подстанции и две бригады Токсовской подстанции, вертолет. Также направлены пять бригад «скорой помощи» из Петербурга и второй вертолет.
По предварительной информации, пострадавшие — учащиеся Школы олимпийского резерва из Сестрорецка. В этот день у них проходила плановая тренировка.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в смертельном ДТП с фурой и эвакуатором на трассе «Сортавала» погибли два человека.
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