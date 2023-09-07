Аналитики ЦБ пересмотрели прогноз по курсу рубля, инфляции и ключевой ставке

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз средней ключевой ставки по итогам 2023 года на 1,4 п. п., до 9,3%. Таким образом, они прогнозируют, что ключевая ставка в сентябре—декабре останется на уровне 12% годовых. Кроме того, по прогнозу аналитиков, средний курс доллара в сентябре—декабре сложится на уровне 94,8 руб., сообщается на сайте Банка России.

По мнению опрошенных ЦБ аналитиков, в 2024 году средняя ключевая ставка составит 10% годовых, в 2025-м — 7,7%. Медианная оценка нейтральной (реальной) ключевой ставки не изменилась с прошлого макроэкономического прогноза и составила 6%.

В 2024 году аналитики ожидают, что средний курс доллара составит 89,9 руб., в 2025-м — 90,8 руб., в 2026-м — 92 руб. (+4,5–6,8% по сравнению с июльским прогнозом).

Медианный прогноз инфляции на 2023 год повышен на 0,6 п. п., до 6,3%, на 2024 год — до 4,5% (+0,2 п. п.). По мнению аналитиков, в 2025 и 2026 годах инфляция вернется к целевому уровню — 6,5–8,5%.

Аналитики считают, что в 2023 году ВВП России увеличится на 2,2% (+0,7 п. п. с июльского прогноза). Они не изменили прогноз по ВВП на последующие три года и ожидают роста этого показателя на 1,5% ежегодно. Сохранился прогноз и долгосрочных темпов роста ВВП, который, по их мнению, также составит 1,5%.

По мнению опрошенных аналитиков, средний уровень безработицы в 2023 году составит 3,2% (+0,2 п. п.). В последующие три года они ожидают безработицу в диапазоне 3,4–3,5%.

Повышен также прогноз роста номинальных зарплат в 2023 году — до 11,2% (+1,2 п. п.), в 2024 году, считают аналитики, рост замедлится до 7,8% (–0,1 п. п.), а в 2025-м — до 6,5% (+0,4 п. п.). Таким образом, средняя зарплата с учетом инфляции (реальная зарплата), по прогнозу аналитиков, вырастет в 2023 году на 5,5%, в 2024 году — на 2,3%, в 2025 и 2026 годах — на 1,9%.

15 августа Банк России повысил ключевую ставку на 3,5 п. п., до 12%. Как отметил ЦБ, решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Как следует из обзора экономических трендов по итогам августа, опубликованного Банком России, основная причина повышения ставки — остановка снижения в августе трендовой инфляции, цен на товары, мало зависящих от курса рубля, и рост корпоративного кредитования. Рынок, в отличие от ЦБ, считает ключевую ставку завышенной, но последствия ослабления рубля к концу 2023 года с большой вероятностью не дадут ЦБ возможности ее снизить.

Подробнее — в материале «Август начинается в июле».

Эрдни Кагалтынов