В Ярославле отменили отключение электроэнергии

В Ярославле не будут отключать электричество 8 сентября. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал со ссылкой на мэрию, что в трех районах Ярославля 8 сентября отключат электричество в связи с техническими работами на оборудовании. Однако позже в мэрии заявили об отмене планов по отключениям.

«По информации Россетей, филиал полностью находится в готовности к безаварийному прохождению выборов. Плановых отключений в период с 8.09 по 10.09.2023г. не планируется»,— говорится в сообщении мэрии.

Алла Чижова