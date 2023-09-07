В Ярославле в трех районах отключат электричество

В Ярославле 8 сентября в Красноперекопском, Фрунзенском и Кировском районах частично отключат электроэнергию. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В мэрии уточнили, что подачу электричества приостановят в связи с техническими работами на оборудовании. Это коснется 57 домов в Красноперекопском районе на улицах 8 Марта, Декабристов, Пестеля, Рылеева, Соловьева, 33 домов во Фрунзенском районе на улицах Городищенская, Запольская, на Портовой набережной и 2-ом Городищенском переулке, 6 домов в Кировском районе на улицах Вспольинское поле и Магистральная.

Электричества в Красноперекопском и Фрунзенском районах не будет с 9 утра до 4 вечера, в Кировском — с 8 утра до 5 вечера.

Алла Чижова