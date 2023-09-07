В центре Екатеринбурга 16 сентября запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге 16 сентября в связи с проведением массового забега «Кросс нации» запретят продажу алкоголя в центре города. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе администрации города.
Алкоголь нельзя будет купить с 08:00 до 15:30 16 сентября в магазинах, которые находятся на следующих участках:
- на ул. Малышева, от ул. Бажова до ул. Софьи Ковалевской;
- на ул. Гагарина, от ул. Малышева до ул. Первомайской;
- на ул. Первомайской, от ул. Бажова до ул. Софьи Ковалевской;
- на ул. Восточной, от ул. Малышева до ул. Первомайской;
- на проспекте Ленина, от ул. Бажова до ул. Гагарина.
Напомним, на время проведения забега будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка.