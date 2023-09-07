В центре Екатеринбурга 16 сентября запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге 16 сентября в связи с проведением массового забега «Кросс нации» запретят продажу алкоголя в центре города. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Алкоголь нельзя будет купить с 08:00 до 15:30 16 сентября в магазинах, которые находятся на следующих участках:

на ул. Малышева, от ул. Бажова до ул. Софьи Ковалевской;

на ул. Гагарина, от ул. Малышева до ул. Первомайской;

на ул. Первомайской, от ул. Бажова до ул. Софьи Ковалевской;

на ул. Восточной, от ул. Малышева до ул. Первомайской;

на проспекте Ленина, от ул. Бажова до ул. Гагарина.

Напомним, на время проведения забега будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Мира, от ул. Малышева до ул. Первомайской; по проспекту Ленина, от ул. Восточной до ул. Мира. На этих участках также будет запрещена стоянка.

Полина Хабарова

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