Нижегородский колледж отменил закупку иномарки после обращения Народного фронта

Государственный нижегородский колледж малого бизнеса объявил аукцион на покупку в лизинг перламутрового автомобиля Toyota Camry Prestige Safety или его эквивалента не ранее 2019 года выпуска, сообщается на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 4,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства должны были выделить из бюджета колледжа, но закупкой заинтересовалось нижегородское отделение Народного фронта. Организация отправила запрос в министерство образования, где попросила рассказать, как служебная перламутровая иномарка поможет обучению.

«Мы считаем, что приобретение дорогостоящего автомобиля не повысит качество обучения учащихся и не будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Намерены добиться отмены закупки»,— говорится в сообщении Народного фронта. Своих целей организация достигла: закупка была отменена.

Ранее Народный фронт выступил против покупки дзержинским муниципальным предприятием «Экспресс» китайского автомобиля JAC J7 в люксовой комплектации. Однако компания все же выбрала победителя и приобрела машину в лизинг за 2,8 млн руб.

Елена Ковалева