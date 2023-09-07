Нижегородский колледж отменил закупку иномарки после обращения Народного фронта

Государственный нижегородский колледж малого бизнеса объявил аукцион на покупку в лизинг перламутрового автомобиля Toyota Camry Prestige Safety или его эквивалента не ранее 2019 года выпуска, сообщается на портале госзакупок. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 4,2 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства должны были выделить из бюджета колледжа, но закупкой заинтересовалось нижегородское отделение Народного фронта. Организация отправила запрос в министерство образования, где попросила рассказать, как служебная перламутровая иномарка поможет обучению.
«Мы считаем, что приобретение дорогостоящего автомобиля не повысит качество обучения учащихся и не будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи. Намерены добиться отмены закупки»,— говорится в сообщении Народного фронта. Своих целей организация достигла: закупка была отменена.
Ранее Народный фронт выступил против покупки дзержинским муниципальным предприятием «Экспресс» китайского автомобиля JAC J7 в люксовой комплектации. Однако компания все же выбрала победителя и приобрела машину в лизинг за 2,8 млн руб.