Муниципальное предприятие Дзержинска приобрело в лизинг машину в комплектации люкс

Дзержинское муниципальное предприятие «Экспресс» приобрело в лизинг китайский автомобиль JAC J7 в люксовой комплектации. Петербургское ООО «ПТК-Лизинг» поставит машину за 2,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Стоимость контракта снизилась на 8,5% от начальной.

«Экспресс» занимается пассажирскими перевозками, прибыль организации по итогам 2022 года составила 242 тыс. руб. Предприятие приобретет в лизинг новый белый автомобиль с кожаной отделкой сидений и руля, климат-контролем и другими удобствами, следует из технического задания.

Ранее против этой закупки выступило нижегородское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Организация отправила письмо главе Дзержинска Ивану Носкову с просьбой «оценить аппетиты руководства муниципального предприятия». «Региональное отделение ОНФ считает, что "Экспресс" мог бы обойтись более скромным вариантом автомобиля за бюджетные деньги",— говорилось в обращении. Ответ на письмо организация не получила.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПТК-Лизинг» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в мае 2005 года с уставным капиталом 1 млн руб. Основной является деятельность по финансовой аренде. Генеральный директор — Юрий Федечкин, владелец — Дарья Селякова. По итогам 2022 года, выручка составила 166 млн руб. (-29,6% к 2021 году), чистая прибыль — 4,2 млн руб. (+12,1%).

Елена Ковалева