Курьеры разворачивают дипломы

Каждый третий курьер в России — это дипломированный специалист с высшим образованием, подсчитали в сервисе HeadHunter. А по данным «Яндекс Доставки», таких сотрудников еще больше — около 40%. Чаще всего курьерами работают экономисты, инженеры и айтишники, выяснили аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Но, как правило, это не основное место трудоустройства, а только временная подработка, уточнила официальный представитель сервиса «Яндекс Доставка» Людмила Игнатьева:

«Оказалось, что почти 40% курьеров имеют высшее или неоконченное высшее образование, а еще треть — среднее специальное. Так же исследование подтвердило, что в большинстве случаев работу курьером выбирают в качестве дополнительной.

Более 80% опрошенных в сфере доставки заняты меньше года, работают в другой отрасли параллельно с курьерством больше 40% участников опроса, а каждый пятый опрошенный совмещает подработку с учебой. Нередко люди идут подрабатывать в доставку, когда хотят кардинально сменить сферу деятельности. "Яндекс Доставка" выяснила, что почти каждый пятый курьер получает дополнительное образование совместно с курьерством, например, учится новой профессии, изучает языки или проходит курсы вождения. Каждый восьмой отметил, что развивает собственный бизнес».

Работа курьера стала популярной еще несколько лет назад, когда из-за пандемии количество таких сервисов резко выросло. Кроме того, зарплаты в этой сфере постоянно растут. Только за последний год они увеличились примерно на 30 %, уточнили в «Яндексе». К примеру, доходы автокурьеров в Москве в некоторые дни могут достигать 900 руб. в час. Но и берут на такие позиции не всех. Для этого нужно обладать определенными компетенциями, отмечает директор по персоналу «Курьер Сервис Экспресс» Галина Кезикова:

«В позиции курьера есть определенная специфика. Эта работа подходит людям коммуникабельным, открытым, и они находят в ней очень много позитивных моментов. Тут вопрос не только заработной платы, потому что, работая курьером, нужно обладать еще и определенными компетенциями. Эта сфера деятельности должна подходить и нравиться.

Сколько можно заработать? Если мы говорим про пешего доставщика, то заработная плата за последний, например, год увеличилась более чем на 25%. А у водителей-курьеров рост в разы, особенно с личным грузовым автомобилем — в среднем 100-150 тыс. руб.».

В некоторых логистических компаниях курьер — это одна из ключевых позиций. И кандидатов отбирают через собеседование и тестирование. Предпочтительно, чтобы у претендента было высшее образование, говорит руководитель направления развития бренда компании СДЭК Дарья Латышкова:

«У нас достаточно серьезный отсев. Есть два этапа интервью, и мы обязательно подбираем и оцениваем персонал, вне зависимости от должности и в соответствии с нашими ценностям. Очень важно, чтобы сотрудники действительно были открыты и хотели помогать другим людям. Это не просто принести, отдать и уйти.

Курьеры работают непосредственно с запросами клиентов, оформляют документы, принимают оплаты, разбираются в каких-то сложных ситуациях. Поэтому у нас курьеры — это специалисты с большим кругом задач. У нас, конечно, есть вакансии на подработку, но их достаточно мало. В основном это полноценная занятость с постоянным графиком, маршрутом. У нас практически все руководители в доставке, в логистике — это вчерашние курьеры, которые получили опыт, много обучались и хотят развиваться».

Основной фактор, влияющий на выбор работы именно в сфере доставки — это возможность управлять своим временем, отмечают участники опросов. Преимущество гибкого графика отметили около 70% из них.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова