Глава федерации велоспорта заявил о запрете на тренировки на скоростных трассах

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что тренер Юрий Воробейков, воспитанницы которого попали в аварию на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, не имел разрешения на проведение тренировки на скоростной трассе, сообщают «РИА Новости».

«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14-15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берете ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось»,— прокомментировал аварию господин Екимов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 7 сентября около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия» водитель тягача Scania въехал в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок. В результате аварии две девочки погибли, еще семь подростков и их тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.

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