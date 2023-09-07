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Коммерсантъ FM
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Банкам мало депозитов

Как финансовые организации могут привлечь средства клиентов

Дефицит депозитов в банках может составить 1 трлн руб. к концу года, прогнозируют эксперты агентства АКРА. По мнению аналитиков, из-за этого кредитные организации готовы пойти на повышение ставок, в том числе опережая темпы ЦБ. Ресурсы для этого есть — рекордный объем наличных денег на руках у россиян достиг 18 трлн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сами же банки зарабатывали на валютных операциях, и теперь рынок ждет охлаждение, отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Проблема же с дефицитом депозитов, по его словам, носит системный характер: «Важнейшим фактором является ожидаемое замедление розничного кредитования как в потребительском, так и в ипотечном сегменте, поскольку долговая нагрузка населения сильно выросла — платежеспособного спроса все меньше.

И вкупе с мерами Банка России по охлаждению рынка база процентных доходов тоже перестанет так сильно масштабироваться, как на протяжении последних 2,5-3 лет, перестанет размывать просрочку, и это также приведет к замедлению темпов генерации прибыли. Но, собственно, указанные 2,6 трлн руб. чистой прибыли по году банки заработают, и до этого уже недалеко.

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Что касается ситуации с притоком клиентских средств, с депозитами, и деньги корпоративных клиентов, и розничных показали умеренные темпы роста, порядка 7-8%, но, к сожалению, никакого изменения срочной структуры этих ресурсов не происходит. Более того, даже есть тенденции к увеличению доли краткосрочного фондирования. Со средствами физлиц все понятно — эти изменения произошли еще в 2021 году, когда ставки были низкие, граждане стали посматривать в сторону фондового рынка.

Ну и на фоне нестабильностей прошлого и этого годов очень высокая доля сберегательных счетов, счетов до востребования, более 40%. И, соответственно, банки не могут использовать эти ресурсы, чтобы фондировать в долгосрочные активные операции. В итоге мы получаем системную проблему дефицита долгосрочного устойчивого фондирования, что в какой-то мере обесценивает позитивные темпы прироста, которые можно наблюдать».

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Покрыть этот дефицит банки могли бы повышением ставок, и пока у них есть возможности для этого, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин: «Есть дефицит долгосрочных пассивов. До 2022 года их было довольно много, фондировалось это облигациями, в том числе еврооблигациями. Сейчас с учетом фактически закрытия западного рынка как раз наблюдается вот этот дефицит.

Банки его выправляют, повышая ставки по вкладкам в случае необходимости, и как раз этот инструмент у них еще есть. У кредитных организаций довольно большой запас чистой процентной маржи. Если привычные 4,3% были в 2020, 2021 годах, то по итогам первого полугодия 2023-го — 4,6%.

У банков есть запас для повышения ставок, и, если в каких-то из них будет наблюдаться дефицит, они, скорее всего, просто поднимут показатели и выправят его».

Аналитики допускают, что ставки по депозитам могут превысить и ключевую. Хотя темпы кредитования снижаются, и это позволит банкам избежать резких шагов, полагает генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев:

«Не менее важный фактор — спрос на этот источник фондирования, исходя из динамики кредитования или иных вариантов размещения средств. Прежде всего это кредитование, поскольку такой источник фондирования, как депозиты, относительно более дорогой, чем остальные, и именно он нужен для того, чтобы поддерживать рост розничного кредитования.

Эксперты АКРА спрогнозировали банковскую прибыль в 2023 году свыше 2,6 трлн руб.

Динамика будет слабее, чем в первом полугодии, и тут вопрос только в степени — как сильно упадут темпы роста. Если у нас будет серьезное охлаждение на рынке, спрос на депозиты окажется меньше, а значит, и ставки не станут так сильно расти. Думаю, что с высокой вероятностью в ближайшее время депозитная ставка не догонит уровень ключевой».

Как отмечал “Ъ”, несмотря на общий рост прибыли банковского сектора в июле, многие крупные кредитные организации ухудшили результаты. Так, показатель Альфа-банка упал почти в 17 раз, а ВТБ — в 19.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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