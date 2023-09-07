Рисоводы Кубани просят СК проверить публикации активистов о качестве риса

Председатель ассоциации «Народный рисовый союз» Игорь Лобач обратился в Славянский районный отдел СУ СКР по Краснодарскому краю с просьбой проверить публикации о плохом качестве риса, распространяемые в СМИ и соцсетях. Как сообщает издание «ЮГА.ру», активисты настаивают, что продукция может быть испорчена из-за близости рисовых чеков к свалке в Полтавской.

Союз рисоводов просит следственные органы ограничить доступ к материалам, распространяющим, по их мнению, ложную информацию. Кроме того, в заявлении производители просят привлечь виновных лиц к ответственности.

Активисты, которые пытаются добиться закрытия полигона, заявили, что воды с полигона попадают в рисовые чеки. Они отмечают, что независимая экспертиза якобы показала превышение содержания ртути в фильтрате в несколько тысяч раз.

Игорь Лобач отмечает, что эти заявления не имеют доказательств и негативно отражаются на деловой репутации союза. Он считает, что такие высказывания могут привести к повышению социальной напряженности из-за сокращения рабочих мест. Кроме того, по словам рисовода, авторы материалов в интернете умолчали о результатах исследования Славянской зональной ветлаборатории, которое показало, что вода из ближайших к полигону сбросных каналов не используется для полива риса.

Исполнительный директор «Народного рисового союза» Михаил Радченко отмечает, что рядом с полигоном в Полтавской проходит только один канал, который сбрасывает воду с рисовых чеков в лиманы и Азовское море. Его единственным водопользователем является «Кубаньмелиоводхоз», ежемесячно исследующий пробы воды под контролем Роспотребнадзора и прокуратуры.

Михаил Радченко заявил, что если у активистов есть документы, подтверждающие испорченность воды или риса, то союз готов с этим разобраться. В противном случае они должны понести ответственность. Он подчеркнул, что действия производителей направлены на защиту кубанского риса, а не против экологов, «которые пытаются сделать, чтобы мусорный полигон в станице Полтавской работал в правовом режиме».

4 сентября уголовное дело о нарушении правил обращения отходов на мусорном полигоне в станице Полтавской передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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