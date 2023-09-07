Bloomberg: трафик контейнеровозов через порты РФ вырос до показателей 24 февраля

Объемы перевозок контейнеровозами через Санкт-Петербург и другие морские порты в РФ вырос до показателей, которые были до ввода войск на Украину, сообщило Bloomberg со ссылкой на Kiel Trade Indicator. Количественные данные приведены не были.

«Из движения контейнеровозов не ясно, откуда поступают товары, но Россия, похоже, вновь вступает в мировую торговлю»,— сказал руководитель проекта Kiel Trade Indicator Винсент Стамер.

Мировая торговля в первом квартале 2023-го росла активнее, чем ожидалось, говорилось в докладе ЮНКТАД ООН. Уже во втором квартале и далее до конца года аналитики прогнозируют замедление темпов роста. По их оценкам, одним из главных трендов в ближайшем будущем останется усиление «политической близости» в торговле — речь идет о наращивании взаимодействия между странами со схожими ценностями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Родственные торговые связи».

Леонид Уварчев