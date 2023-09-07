В Госдуму внесен законопроект о наследовании жилья погибших на спецоперации

В Госдуму внесен законопроект об особенностях наследования жилого помещения, приобретенного участником специальной военной операции по так называемой военной ипотеке. Документ внесли депутаты Тамбовской областной думы.

Законопроект предусматривает порядок наследования жилья, приобретенного с помощью накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. В случае гибели владельца недвижимости в ходе СВО приоритет в наследовании будут иметь его супруга, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, и иные лица, находившиеся у него на иждивении. Если у военнослужащего нет семьи, жилье будут наследовать его родители и дети, не отнесенные к членам семьи.

Тамбовские депутаты объясняли, что этот закон необходим, чтобы избежать споров между родственниками. Согласно Гражданскому кодексу, наследниками первой очереди являются дети, супруги и родители.

Как указано в пакете документов, приложенных к законопроекту, его принятие не потребует изменений действующих нормативно-правовых актов федерального законодательства. Действие закона будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Сергей Толмачев, Воронеж