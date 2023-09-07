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В Ростове приступили к ремонту электрической подстанции в ЗМЖ

Специалисты «Росгорсвет» и АО «Донэнерго» приступили к ремонтным работам на электрической подстанции, из-за аварии на которой без электричества остались 3 тыс. жителей Ростова-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

«По предварительным данным стоимость работ составит более 5 млн руб. Потребуется около суток для выполнения работ и восстановления подачи электроэнергии по постоянной схеме»,— написал Алексей Логвиненко.

Ранее градоначальник сообщил, что компания «Металлэнергоресурс», владеющая сетями, «самоустранилась» от восстановительных работ на линиях.

Напомним, с ночи 7 сентября жители домов по адресам ул. Стабильная, 3, ул. Коблова, 4 и ул. Волнистая 25/7 остаются без электричества из-за повторной аварии на электрических сетях. По указанным адресам введен режим ЧС.

Анастасия Назарова

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