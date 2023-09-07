Комздрав рассказал о состоянии пострадавших в аварии на «Скандинавии» девочек

Сегодня, 7 сентября, в результате аварии на 59-м километре трассы «Скандинавия» пострадали 11 детей и 1 взрослый. Два ребенка скончались на месте. Все пострадавшие дети — учащиеся Школы олимпийского резерва из Сестрорецка.

По информации комитета по здравоохранению Петербурга, одна девочка в тяжелом состоянии доставлена с сочетанной травмой в городскую больницу №40 Курортного района. Еще одну спортсменку вертолетом отправили в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий.

Двух детей в состоянии средней тяжести доставили в СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса». Еще двух — в городскую больницу №2 Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести.

Три ребенка и один взрослый находятся в Рощинской межрайонной больнице Ленинградской области в состоянии средней степени тяжести.

В среду, 7 сентября, около 10:40 на 59-м километре трассы «Скандинавия» водитель тягача Scania совершил наезд на двигавшийся в попутном направлении на автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 велосипедисток в возрасте 14 и 15 лет. От удара легковой автомобиль сбил спортсменок.

В результате аварии две девочки погибли на месте аварии, еще семь детей и тренер получили травмы и были госпитализированы. Девушки занимались в школе-интернате «Олимпийский резерв» в Сестрорецке и во время аварии были на тренировке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали водителя фуры, сбившей велосипедисток на «Скандинавии».

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