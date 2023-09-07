ГСЧС: около 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами

Треть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами, в том числе и акватория страны, сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Дидык. По его словам, с начала военного конфликта между Россией и Украиной от мин и взрывчатки были ранены 498 человек, 242 погибли, в том числе 13 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По предварительным оценкам, около 30% территории Украины, или 174 тыс. кв. км, загрязнены взрывоопасными предметами»,— рассказал Николай Дидык на брифинге (цитата по Military Media Center). Из этой территории 13,5 тыс. кв. км — акватория страны.

В настоящее время, по словам представителя ГСЧС, удалось обследовать 93 тыс. га заминированной территории и 7,5 тыс. га акватории. Специалистами были обезврежены 427 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе противопехотные мины и кассетные боеприпасы.

В апреле вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что для разминирования территории страны потребуется $40 млрд. По ее оценке, на полное разминирование Украины уйдет 70 лет. Эксперты The Washington Post полагают, что разминирование территории Украины после конфликта с Россией займет 757 лет в том случае, если этим будут заниматься 500 команд саперов.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева