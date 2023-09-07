На Украине женщины-медики и фармацевты встанут на воинский учет с 1 октября

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине должны будут встать на воинский учет с 1 октября, им ограничат выезд за границу, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в украинском парламенте Федор Вениславский. В прошлом году Верховная рада внесла такие поправки в ст. 1 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Господин Вениславский напомнил, что после внесения поправок украинское правительство издало постановление о порядке воинского учета, а Минобороны издало приказ о воинском учете женщин.

«Если они будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд,— тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они, так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда»,— сказал господин Вениславский (цитата по «РБК-Украина»).

Представитель президента добавил, что женщины, имеющие военно-учетные специальности, близкие к военному делу, с 1 октября также должны встать на учет добровольно. Расширять список специальностей, с которыми женщины будут обязаны вставать на учет, пока не планируется, добавил он.

Верховная рада одобрила закон о добровольном воинском учете женщин в октябре 2022 года. Этот же закон вводил обязательную постановку на учет для женщин-медиков и фармацевтов. Перечень специальностей, с которыми женщины могут становиться военнообязанными добровольно, подготовило Минобороны Украины еще в декабре 2021 года. Среди них, в частности, такие профессии, как программисты, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, журналисты, операторы, ученые, менеджеры разного профиля и ветеринары.

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Эрдни Кагалтынов