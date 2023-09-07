В Оренбуржье выявлена незаконная партия национальных платьев

Партия из 538 незадекларированных национальных платьев обнаружена на Международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин». Незаконный товар выявили сотрудники мобильной группы Самарской таможни с пограничным управлением ФСБ РФ по Оренбургской области в автомобиле иностранца. Об этом сообщает надзорный орган.

Фото: Самарская таможня

«Со слов иностранного гражданина, товар он погрузил на рынке в Узбекистане, необходимые документы для его дальнейшей перевозки в Москву не брал и таможенную декларацию при въезде на таможенную территорию ЕАЭС не оформлял»,— говорится в сообщении.

После этого было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих этой процедуре). В итоге платья были изъяты.

Ранее в Оренбуржье была пресечена попытка ввоза незаконной партии сигарет за 1,1 млн руб. Речь идет примерно о 10 тыс. пачках безакцизного табака.

Георгий Портнов