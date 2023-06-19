В Оренбуржье пресечена попытка ввоза незаконной партии сигарет за 1,1 млн рублей

В Орске пресечена попытка ввоза из Татарстана около 10 тыс. пачек безакцизных сигарет. Незаконную продукцию обнаружила самарская таможня совместно с пограничным УФСБ РФ по Оренбургской области. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Самарская таможня

«В грузовом отделении сотрудниками таможни было обнаружены 20 коробок с логотипом табачной продукции марки MILANO, общим весом 700 кг. Страна происхождения – Объединенные Арабские Эмираты»,— говорится в сообщении.

В общей сложности силовики изъяли около десяти тыс. пачек сигарет с фильтром указанной марки. Стоимость товара превысила 1,1 млн руб.

Груз не был оформлен в товаросопроводительных документах. Также на самих сигаретах не было маркировки акцизными марками и кодом data matrix.

Товар был изъят. Решается вопрос о возбуждении дела о производстве, приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ).

Ранее в Самаре таможеннику пытались дать взятку за провоз в Россию семи авто. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Георгий Портнов