«Россети Тюмень» назначили именную стипендию 22 студентам

«Россети Тюмень» объявили о назначении именной стипендии перспективным студентам-энергетикам ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области. В новом учебном году дополнительные ежемесячные выплаты будут получать 22 учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений.



Стипендия «Россети Тюмень» назначается студентам-очникам 2-5 курсов по профильным для электросетевого комплекса направлениям. При отборе получателей материальной поддержки учитываются достижения ребят в образовательной, научной и общественной деятельности. В текущем учебном году именную стипендию будут получать 22 студента, в том числе из крупнейших учебных заведений макрорегиона: Тюменского индустриального, Югорского и Сургутского государственных университетов.

«“Россети Тюмень” – наши давние партнеры. Для ребят это не только материальная поддержка, но и перспектива трудоустройства в будущем. Инициатива об утверждении именных стипендий стала дополнительным стимулом и мотивацией для студентов», – отметила директор Урайского политехнического колледжа Алевтина Севастьянова.

Трудоустройство молодых специалистов является одним из приоритетных направлений кадровой политики «Россети Тюмень». На реализацию программы стипендиальной поддержки с 2021 года компания направила более 1 млн рублей.