Кассация подтвердила обязанность саткинской администрации сохранить «Пороги»

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил обязанность администрации Саткинского района выполнить работу по сохранению историко-природного комплекса «Пороги». Решение по кассационной жалобе представителей муниципалитета принято 7 сентября. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения»,– говорится в материалах дела.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале этого года Арбитражный суд Челябинской области по иску государственного комитета по охране объектов культурного наследия региона обязал администрацию Саткинского района в течении 12 месяцев со дня вступления решения в силу отремонтировать и законсервировать исторический комплекс, включающий Порожскую гидроэлектростанцию – одну из старейших в России. Администрация пыталась оспорить решение, но в мае Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил решение без изменения.

Комплекс «Пороги» был включен в Единый госреестр памятников истории и культуры в 1996 году, Порожскую ГЭС на реке Большая Сатка запустили в 1910 году вместе с электроферросплавным заводом. До сентября 2017 года гидроэлектростанция работала и была одной из старейших непрерывно действующих в России. Еще в 2017 году госкомитет по охране памятников зафиксировал неудовлетворительное состояние объекта и выдал администрации предписание провести работы по его сохранению до конца 2020 года, которое так и не было выполнено. Все это время ГЭС разрушается. С сентября 2022 года территория комплекса полностью закрыта для туристов.

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