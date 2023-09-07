Начальником полиции в Липецкой области стал Дмитрий Петров

Управление МВД России по Липецкой области возглавил генерал-майор полиции Дмитрий Петров, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил Дмитрия Петрова личному составу.

На этом посту Дмитрий Петров сменил Олега Латунова, который написал рапорт на увольнение три месяца назад. Господин Латунов сделал это после критики от Владимира Колокольцева, связанной с просчетами в работе.

Дмитрий Петров почти 25 лет работал в подразделениях криминального блока (в уголовном розыске, управлениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной преступностью, возглавлял центр по противодействию экстремизму) в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2019 года продолжил свою профессиональную деятельность на этом же направлении в центральном аппарате министерства. Последние три с половиной года — замначальника профильного главка.

В качестве одной из первоочередных задач перед Дмитрием Петровым Владимир Колокольцев обозначил обеспечение экономической безопасности Липецкой области. «Необходимо пресекать факты хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию нацпроектов, развитие ведущих отраслей экономики, соцподдержку населения»,— подчеркнул господин Колокольцев.

Также он потребовал «наращивать усилия по противодействию IT-преступлениям» (составляют почти треть от общего массива зарегистрированных в регионе противоправных деяний), активно бороться с незаконным оборотом наркотиков и обратить «первоочередное внимание» на вопросы безопасности дорожного движения.

Мария Старикова