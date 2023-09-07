Вячеслав Легкодух: проблемы с топливом не угрожают уборке урожая на Кубани

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал кричащей проблему с обеспечением топливом российских аграриев, пишет «Интерфакс». По словам главы ведомства, дефицит топлива может негативно сказаться на уборочной кампании и на севе озимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Неделю назад у нас речь шла о том, что нужны горюче-смазочные материалы по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идет вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ», — цитирует господина Патрушева ТАСС.

На Кубани нет дефицита топлива, но аграрии действительно столкнулись с необоснованным скачком цен на ГСМ, рассказал «Ъ-Кубань» полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, заслуженный фермер Кубани Вячеслав Легкодух.

«Оптовые цены на дизельное топливо в Краснодарском крае достигли 80 тыс. руб. за тонну, это еще с дисконтом в 10% (практически двукратный рост за два месяца). Фермеры решают вопросы по-разному. Никто не опускает руки и не останавливает свои производственные процессы. Уборка свеклы, подсолнечника, кукурузы продолжается, и урожаи в этом году довольно хорошие. Маленькие хозяйства элементарно заправляют технику на местных АЗС, не желая покупать по завышенной цене, другие покупают оптом небольшими партиями. Нет никаких опасений, что в Краснодарском крае сельхозпроцессы будут остановлены из-за топливного кризиса. Дугой вопрос, что подорожание ГСМ неизбежно повлияет на себестоимость продукции, но незначительно. Буквально сегодня состоялось совещание с Минсельхозом РФ. Ситуация с топливом аналогична ситуации с удобрениями: для производителей ГСМ стали более привлекательными внешние рынки. Минсельхоз отреагировал и ситуация в ближайшие дни стабилизируется», — рассказал Вячеслав Легкодух.

Ранее власти Кубани сообщили о наличии запасов топлива на нефтебазах региона.

Наталья Решетняк

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