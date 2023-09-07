В Воронеже ограничили работу учреждений допобразования из-за кишечной инфекции

Работу муниципальных учреждений дополнительного образования ограничили в Воронеже из-за риска быстрого распространения «заболеваний грязных рук». Групповые занятия очно начнутся в них позже, чем обычно — с 20-х чисел сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. На индивидуальные занятия ограничения не распространяются.

Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора на фоне распространения ротавирусной инфекции среди учеников двух первых классов в гимназии имени Басова. С завтрашнего дня они отправляются на недельный карантин.

«Эта мера призвана замедлить или остановить возможное заражение детей в других общеобразовательных учреждениях, поскольку на такие занятия приезжают дети из разных школ. Настоятельно рекомендуем родителям быть внимательными к своим детям, к их самочувствию, при первых признаках недомогания оставлять их дома»,— отметила руководитель городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

Как учебный год начался в школах приграничных Белгородской и Курской областях — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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