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обновлено 14:37

Хайленд появится в зоопарке Удмуртии

В Государственном зоопарке Удмуртии в новых вольерах, установку которых начали в августе, появятся северные олени, яки и хайленд. Шотландскую горную корову здесь представят впервые, сообщает пресс-служба администрации города. Для гостей также организовали новую зону с тропинками для прогулок.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Открытие экспозиции запланировано на 10 сентября, когда зоопарк будет отмечать 15-летний юбилей. Напомним, в этот день для гостей будут работать разнообразные интерактивные площадки, а также выступать танцевальные коллективы. Участники смогут попробовать себя в квестах по мотивам знаменитой телеигры Форт Боярд.

Подробнее о мероприятии читайте в афише «Ъ-Удмуртия».

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