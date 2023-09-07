Хайленд появится в зоопарке Удмуртии

В Государственном зоопарке Удмуртии в новых вольерах, установку которых начали в августе, появятся северные олени, яки и хайленд. Шотландскую горную корову здесь представят впервые, сообщает пресс-служба администрации города. Для гостей также организовали новую зону с тропинками для прогулок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Открытие экспозиции запланировано на 10 сентября, когда зоопарк будет отмечать 15-летний юбилей. Напомним, в этот день для гостей будут работать разнообразные интерактивные площадки, а также выступать танцевальные коллективы. Участники смогут попробовать себя в квестах по мотивам знаменитой телеигры Форт Боярд.

Подробнее о мероприятии читайте в афише «Ъ-Удмуртия».