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Куда сходить в выходные 9 и 10 сентября в Ижевске

Премьера «Барби», стендап на дорожку и день рождения зоопарка

В эти выходные, 9 и 10 сентября, в столице Удмуртии жители и гости смогут отпраздновать день рождения зоопарка, где их ждут испытания с животными, квесты и розыгрыш годового запаса пельменей. В эти же дни состоится прощальный стендап Вадима Малюка, в баре пройдет концерт лидера группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга», а на сцене в музее Чайковского выступит композитор-неоклассик. Для детей покажут спектакли по мотивам сказок, а взрослых научат рисовать алкогольными чернилами. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Какие группы выступают и где послушать стендап

В пятницу, 8 сентября, в доме культуры «Строитель» пройдет прощальный сольный концерт Вадима Малюка (18+). Стендапер покидает город и приглашает посмеяться на дорожку. Начало в 20:00, стоимость билета — 300 руб.

8 сентября на концерте Алексея Румянцева, лидера и автора песен группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» (18+), зрители смогут услышать как старые, так и новые композиции. Концерт начнется в BAЯROCK в 19:00. Стоимость билета — 1,1 тыс. руб.

9 сентября, в субботу, в 18:30 состоится сольный концерт композитора-неоклассика Roza Fa в музее Чайковского в Воткинске (6+). В программу войдут музыкальные фантазии со струнным квартетом, произведения из альбома с электронным саунд-дизайном, а также новые композиции.

Какие пройдут мастер-классы

В выставочном зале «Пушкинский» 10 сентября в 13:00 состоится мастер-класс «Горный пейзаж» (14+). Мероприятие пройдет в пространстве выставки «Земля Обетованная», где гостей познакомят с творчеством американской художницы Джорджии О'Кифф и помогут создать картину по мотивам ее произведений. Стоимость — 2,6 тыс. руб.

10 сентября в 18:00 «Арт-сундучок» научит гостей рисовать алкогольными чернилами INK ART (18+). Участники будут раздувать феном чернила и создавать различные абстракции. Стоимость — 1,5 тыс. руб.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Куда сходить с детьми

Государственный театр кукол в Ижевске 9 и 10 сентября в 11:00 представит спектакль «Доктор Айболит» (6+) по мотивам сказки Корнея Чуковского. Дети вместе с доктором Айболитом и его друзьями отправятся в Африку на помощь больным обезьянам. По дороге им предстоит пройти через опасные приключения и встретиться со злобным разбойником Бармалеем, однако дружба и смелость помогут преодолеть все трудности и найти новых друзей. Стоимость билетов на спектакль начинается от 250 руб.

Театр «Молодой человек» в субботу, 9 сентября, в 15:00 представит спектакль «Денискины рассказы» (6+). Постановка переносит зрителя в удивительный мир Дениски Кораблева и его друзей, где они готовы к приключениям и не боятся ничего на свете. Спектакль позволяет окунуться в детство и насладиться веселыми моментами, которые запомнятся надолго. Стоимость — 400 руб.

10 сентября в зоопарке Удмуртии пройдет праздник в честь 15-летия учреждения. В этот день для гостей будут работать разнообразные интерактивные площадки, а также выступать танцевальные коллективы. Участники смогут попробовать себя в квестах по мотивам знаменитой телеигры Форт Боярд. Здесь будет масштабный реквизит, реалистичные декорации и испытания с животными. Завершится праздник розыгрышем годового запаса пельменей.

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Фото: Mattel Films; Warner Bros.

Какие премьеры посмотреть

Показ американской комедии «Барби» (12+) в Ижевске запланирован на 9 сентября. В основе сюжета жизнь маленькой куклы, которую изгоняют из «Барбилэенда» за несовершенство. После этого она вынуждена отправиться в путешествие в реальный мир. На данный момент фильм значится в расписании сети кинотеатров «Алмаз Синема Роликс» и «Алмаз Синема Матрица» в формате предсеансового обслуживания в связке с мультфильмом «Бум-бум, дочь рыбака» (12+) .

Действие в российском триллере «Телекинез» (12+) разворачивается в конце 1970-х. В основе сюжета оказалась дочь ученого, которая внезапно открывает у себя паранормальные способности. Однако дар оказывается проклятьем, ведь способностями девочки управляет некое зло, стремящееся уничтожить ее семью. Единственный, кто может помочь — священник одного из уцелевших приходов.

Американский триллер «Гнев материнский» (18+) расскажет о журналистке Мариссе, которая решает выследить и отомстить убийцам ее сына. Женщина борется с алкогольной зависимостью и просит помощи в расследовании у бывшей беременной девушки погибшего.

В центре американского фильма ужасов «Паранормальные явления. Ритуальный дом» (18+) оказываются четыре блогера, которые решают отправиться в дом, некогда принадлежавший культу сатанистов. Прямое включение отсюда привлекает внимание зрителей, однако вскоре начинают происходить странные вещи. Герои не могут сбежать, ведь иначе они потеряют просмотры.

Бельгийский фильм ужасов «Нейросеть» (18+) расскажет о блогере Анне, которая решает использовать искусственный интеллект для создания контента. Однако нейросеть выходит из-под контроля, завладевает сознанием и телами людей, подменяет человеческую реальность своей.

Подготовила Софья Лямина

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