В Оренбуржье возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с детьми

В Оренбургской области начато расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП. Оно квалифицировано по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемой по нему стала 36-летняя жительница Илекского района. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, 27 августа текущего года подозреваемая ехала на машине по трассе «Оренбург – Илек» и не справилась с управлением. В итоге машина опрокинулась.

В момент аварии в салоне авто находились двое несовершеннолетних. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате происшествия от полученных травм скончалась 15-летняя пассажирка. Второй пассажир был госпитализирован.

Ранее в Оренбуржье началось расследование ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими.Происшествие случилось в августе текущего года.

Георгий Портнов