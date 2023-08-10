В Оренбуржье расследуют ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту смертельного ДТП в Оренбургской области. Происшествие случилось в среду в 23:50 (MSK+2) на 1214 км автодороги «Москва-Челябинск» вблизи села Богдановка Северного района. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где допустил столкновение с автомобилем марки Honda Stepwgn Spada»,— говорится в сообщении.

В результате аварии на месте ДТП скончались водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta. Водитель автомобиля Honda Stepwgn Spada с супругой и двумя детьми госпитализированы в Бугульминскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области двое погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто. Авария произошла на трассе «М5 "Урал"».

Георгий Портнов