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В Оренбуржье расследуют ДТП с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими

Прокуратура взяла на контроль проведение проверки по факту смертельного ДТП в Оренбургской области. Происшествие случилось в среду в 23:50 (MSK+2) на 1214 км автодороги «Москва-Челябинск» вблизи села Богдановка Северного района. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу (выезд запрещен), где допустил столкновение с автомобилем марки Honda Stepwgn Spada»,— говорится в сообщении.

В результате аварии на месте ДТП скончались водитель и пассажирка автомобиля LADA Granta. Водитель автомобиля Honda Stepwgn Spada с супругой и двумя детьми госпитализированы в Бугульминскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области двое погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто. Авария произошла на трассе «М5 "Урал"».

Георгий Портнов

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