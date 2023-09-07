Chery поддержала образовательный кампус для подростков-сирот

Компания Chery совместно с благотворительным фондом «Арифметика добра» провела образовательный кампус для подростков-сирот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chery Фото: Chery

Летний кампус программы «Шанс» в 2023 году прошел в пятый раз и собрал 57 подростков из 8 регионов России: республики Коми и Марий Эл, Красноярского и Пермского края, Новосибирской, Владимирской, Ивановской и Тверской областей.

Chery взяла на себя оплату участия в кампусе для 22-х детей и обеспечила трансфер из Москвы до места проведения кампуса детям-сиротам, их сопровождающим и команде организаторов кампуса.

«Наша благотворительная инициатива вызвана желанием и возможностью дать детям-сиротам шанс на качественное будущее. Мы также хотим своим примером вдохновлять людей быть соучастными и полезными. Помогать можно разными способами, и для этого необязательно обладать большими финансовыми возможностями. Иногда достаточно поделиться своим временем и знаниями», — отметил директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.